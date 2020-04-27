В майские праздники на свердловских трассах ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей

27 Апр 2020 2020-04-27T14:00:10+03:00

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Только с начала самоизоляции в Свердловской области произошло 12 «пьяных» ДТП, в которых два человека погибли, и еще 22 получили травмы. Поэтому в майские праздники, с 1 по 5 мая, полицейские решили устроить рейд по пьяным водителям.

- К сожалению, многие уральцы предпочитают в этот период проводить время за употреблением спиртных напитков и впоследствии садиться за руль машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Тотальные проверки машин пройдут как на отдаленных территориях, так и на федеральных трассах и городских дорогах. Сотрудники ГИБДД призывают уральцев, которые стали свидетелями неадекватного поведения автомобилистов на дорогах, звонить по телефонам: 02 или 8 (343) 269-77-00. А пассажиров Госавтоинспекция просит соблюдать ПДД и носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы они были заметны на дороге в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU