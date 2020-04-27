2020-04-27T13:49:34+03:00
Происшествия

С начала самоизоляции на Урале произошло 12 «пьяных» ДТП

И только за вчерашний день их случилось четыре
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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В минувшее воскресенье в Свердловской области произошло сразу четыре серьезных аварии, виновниками которых стали пьяные водители и пешеходы. Первое произошло в Екатеринбурге около 07:00 – девушка-водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево. Она была пьяна. И в результате этого погиб ее пассажир, а сама она получила сильные травмы.

В 18:30 на 101 километре трассы СеровСевероуральскИвдель произошло второе ДТП. Водитель выбрал неправильную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево. Он и два его пассажира погибли на месте.

- Сотрудниками полиции установлено, что водитель ранее был лишен права управления за нетрезвое вождение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – По факту ДТП назначено проведение проверки, в ходе которой будет установлено, в каком состоянии на этот раз водитель сел за руль.

Около 21:00 в Екатеринбурге произошло третье ДТП – пьяный водитель выехал на встречку и протаранил едущую там машину. Пострадали три человека – водитель и два пассажира.

Последнее ДТП произошло в Реже около 22:00 – мужчина сбил двух пешеходов, которые шли прямо по проезжей части. Мужчина и женщина были срочно госпитализированы с различными травмами. После столкновения водитель съехал в кювет. На этот раз в состоянии опьянения были пешеходы.

- С начала объявленной в регионе самоизоляции в Свердловской области зарегистрировано 12 «пьяных» ДТП. В них погибли два человека, еще 22 получили травмы, - рассказали в областной ГИБДД. – К сожалению, многие уральцы предпочитают в этот период проводить время за употреблением спиртных напитков и потом садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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