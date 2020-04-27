«Награда пала»: умерла лошадь, которую спасали екатеринбуржцы после страшного пожара в конюшне

27 Апр 2020 2020-04-27T13:27:20+03:00

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Екатеринбуржцы неделю спасали единственную выжившую во время пожара лошадь, но, к сожалению, животное погибло. Об этом сообщила хозяйка кобылы на странице в соцсети «Вконтакте». У Награды, так звали лошадь, были большие ожоги и врачи не давали никаких прогнозов.

- 25.04.2020 года в 19.31 часов наша Награда пала. Произошёл альвиолярный отек лёгких. Отказала печень и почки. Прости нас девочка, что не смогли, - рассказала Наталья Некрасова, хозяйка Награды.

Напомним, пожар в конюшне на Уралмаше случился 20 апреля. Пожарные потушили огонь, чтобы он не перекинулся на соседние постройки. Но спасти животных не удалось. В тот день сгорели 12 лошадей, 2 козы и 8 собак. Выжила только Награда. Екатеринбуржцы собирали деньги ан лечение кобылы, но ветеринары не сумели ее выходить. Хозяйка конюшни пообещали отдать собранные на лекарства средства передать нуждающимся детям.

ИСТОЧНИК KP.RU