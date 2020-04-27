2020-04-27T12:55:45+03:00
Общество

Парки и скверы Екатеринбурга обработают от клещей до середины мая

В городе уже покусали 465 человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
Обработать парки и скверы Екатеринбурга от клещей должны до середины маяОбработать парки и скверы Екатеринбурга от клещей должны до середины маяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Санитарные службы Екатеринбурга планируют обработать парки и скверы от клещей уже до середины мая. Сегодня, 27 апреля, специалисты работали на Метеогорке. Перед тем, как дезинфицировать парк, его обследовали энтомологи – с помощью белых экранов они попытались отыскать в траве клещей и выяснить, насколько сильно ими поражен парк.

- Наиболее поражены клещом участки местности с большим травяным покровом, где мало доступа солнечных лучей, и где есть мелкие грызуны, – отметила биолог Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Медведева. – В основном, это территория лесных массивов и парков с большим количеством растительности. И в этом году ожидается несколько больше клещей, чем в прошлом году.

По паркам и скверам не советуют ходить еще 2-3 дня после обработки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По паркам и скверам не советуют ходить еще 2-3 дня после обработкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми от паразитов обработали скверы на территории Железнодорожного района. Перед дезинфекцией их расчищали от прошлогодней травы и листвы. Посещать обработанные парки и скверы не рекомендуется в течение двух-трех дней.

- После того, как мы обработаем эту зону отдыха, через определенное время биологи вновь обследуют ее, и в случае обнаружения клещей проведем дополнительную обработку, – отметила начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии Светлана Акулова. – До середины мая у клещей пиковая активность, и нам очень важно до этого времени завершить все работы. В течение всего лета будет проводиться мониторинг мест отдыха горожан, скверов, парков и лесопарков. На особом контроле у нас стоит ЦПКиО имени Маяковского.

В Екатеринбурге клещи уже покусали 465 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге клещи уже покусали 465 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на территории Екатеринбурга планируется обработать 313 гектаров. С начала этой весны в городе уже были укушены 465 человек – а всего на территории области зафиксировано 1 142 пострадавших. При этом по предварительному диагнозу зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза и один клещевого энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как организовать рабочее место школьника дома: отвечает свердловский Роспотребнадзор
В майские праздники на свердловских трассах ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей
С начала самоизоляции на Урале произошло 12 «пьяных» ДТП
«Награда пала»: умерла лошадь, которую спасали екатеринбуржцы после страшного пожара в конюшне
Парки и скверы Екатеринбурга обработают от клещей до середины мая
«На устранение недочетов – один день»: в больницах Свердловской области не хватает оборудования для лечения пациентов с коронавирусом
В Артемовском свердловские власти к 9 Мая отреставрируют сквер Победы
«Ребенок в коме»: в Екатеринбурге двухлетний малыш выпал из окна, когда его мама спала
Стартовал второй этап разработки талисмана для Универсиады-2023 в Екатеринбурге
Сад Вайнера у Свердловской филармонии отказались признавать объектом культурного наследия
Родительский день в Екатеринбурге: верующим предложили заказать поминальную службу по WhatsApp
Свердловские медики за сутки вылечили от коронавируса еще девять человек
Юные хористы из Екатеринбурга на самоизоляции спели «Смуглянку»
В Екатеринбурге закрыли «Курико», в котором не было специальной разметки на полу
Энергетики Екатеринбурга починят тепломагистраль, которая обеспечивает горячей водой ГКБ №40
Уральским военкоматам перед весенним призывом выдали медицинские маски
Роспотребнадзор Каменска-Уральского получит новое медоборудование для выявления коронавируса
План Путина выполнен: в Свердловской области завершили развертывание коек под COVID-19
Теперь еще быстрее: посылки из Москвы в Екатеринбург будут доставлять прямым рейсом на самолете
«Поставлен новый печальный рекорд»: когда Свердловская область выйдет на плато по числу заболевших COVID-19
Признали аварийной: единственную больницу в уральском поселке превратили в гараж
Tele2 построила виртуальный «Дом по другим правилам»
«Уральские авиалинии» вернули домой из ОАЭ 50 свердловчан
Вытаскивали из горящего дома через окна: в Североуральске в пожаре пострадал один человек
Трех человек увезли в больницу: в Екатеринбурге пьяный водитель вылетел на встречку и протаранил легковушку
Последняя апрельская неделя в Екатеринбурге будет теплой и дождливой
Свердловские чиновники пообещали бороться с очередями, которые появились после ограничения продажи алкоголя
«Почему нельзя было готовиться к пандемии заранее?». Отвечает свердловский губернатор Евгений Куйвашев