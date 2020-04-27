Парки и скверы Екатеринбурга обработают от клещей до середины мая

27 Апр 2020 2020-04-27T12:55:45+03:00

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Санитарные службы Екатеринбурга планируют обработать парки и скверы от клещей уже до середины мая. Сегодня, 27 апреля, специалисты работали на Метеогорке. Перед тем, как дезинфицировать парк, его обследовали энтомологи – с помощью белых экранов они попытались отыскать в траве клещей и выяснить, насколько сильно ими поражен парк.

- Наиболее поражены клещом участки местности с большим травяным покровом, где мало доступа солнечных лучей, и где есть мелкие грызуны, – отметила биолог Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Медведева. – В основном, это территория лесных массивов и парков с большим количеством растительности. И в этом году ожидается несколько больше клещей, чем в прошлом году.

По паркам и скверам не советуют ходить еще 2-3 дня после обработкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми от паразитов обработали скверы на территории Железнодорожного района. Перед дезинфекцией их расчищали от прошлогодней травы и листвы. Посещать обработанные парки и скверы не рекомендуется в течение двух-трех дней.

- После того, как мы обработаем эту зону отдыха, через определенное время биологи вновь обследуют ее, и в случае обнаружения клещей проведем дополнительную обработку, – отметила начальник отдела Центра гигиены и эпидемиологии Светлана Акулова. – До середины мая у клещей пиковая активность, и нам очень важно до этого времени завершить все работы. В течение всего лета будет проводиться мониторинг мест отдыха горожан, скверов, парков и лесопарков. На особом контроле у нас стоит ЦПКиО имени Маяковского.

В Екатеринбурге клещи уже покусали 465 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на территории Екатеринбурга планируется обработать 313 гектаров. С начала этой весны в городе уже были укушены 465 человек – а всего на территории области зафиксировано 1 142 пострадавших. При этом по предварительному диагнозу зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза и один клещевого энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU