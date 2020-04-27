2020-04-27T12:14:05+03:00
Коронавирус Covid-19

«На устранение недочетов – один день»: в больницах Свердловской области не хватает оборудования для лечения пациентов с коронавирусом

Нарушения есть во всех проверенных медицинских учреждениях
Лев ИСТОМИН
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Региональный Минздрав не успел вовремя подготовить больницы к приему пациентов с коронавирусомРегиональный Минздрав не успел вовремя подготовить больницы к приему пациентов с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В регионах Уральского Федерального округа ситуация с распространением коронавируса относительно стабильная – доля по количеству зараженных меньше 2%. Однако сейчас нужно готовиться к увеличению количества пациентов в больницах, так как страна скоро выйдет на плато по COVID-19.

НЕТ ОБОРУДОВАНИЯ

Между тем, в больницах Свердловской области по состоянию на 27 апреля не хватает медицинского оборудования. Так, в регионе не хватает 14 неренимационных аппаратов ИВЛ.

- Практически во всех проверенных учреждениях недостаточно аппаратов ИВЛ и дополнительного оборудовании: бронхоскопов, мониторов, шприцевых насосов, аспираторов, - подчеркнул в своем докладе на совещании с губернаторами округа полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

В качестве примера политик озвучил цифры по инфекционной больнице в Нижнем Тагиле, где на момент проверки не хватало бронхоскопа, 53 мониторов наблюдения, 117 шприцевых насосов, 76 аспираторов, 117 увлажнителей кислорода и 250 масок для неинвазивной вентиляции, а также 47 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Не намного лучше обстоят дела и с обеспечением оборудованием ГКБ №40 в Екатеринбурге. Здесь кислородной подводкой обеспечено только 103 койки из 289, ведутся работы по оборудованию еще 30 коек, из них реанимационных – только 20.

Не подведен кислород в терапевтический корпус учреждения. Сейчас здесь монтируется кислородная магистраль, но срок окончания работ до сих пор не определен.

Есть проблемы и в Городской больнице Каменска-Уральского, где развернуто 160 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Из них нужно обеспечить кислородом 112 коек, однако обеспечено только 47 коек. Нет здесь и клапанов для подключения аппаратуры, из 47 создано только 20 реанимационных коек.

- Существует потребность в 36 аппаратах ИВЛ, 37 мониторах наблюдения, 56 аспираторах, 84 банках Боброва, 84 шприцевых насосах, 56 масках для неинвазивной терапии. Практически во всех остальных проверенных медицинских учреждениях Свердловской области выявлены аналогичные нарушения, - написано в докладе Николая Цуканова.

НЕТ ВРАЧЕЙ

Не хватает в Свердловской области врачей, среднего медицинского персонала. Командирование специалистов из других территорий не помогло решить проблему. Николай Цуканов обратил внимание на то, что в Свердловской области не используется ресурс телемедицинского консультирования.

- Использование информационных ресурсов – обязательное условие для оперативного решения вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи пациентам, - подчеркнул полпред президента в УрФО.

На устранение всех недочетов полпред дал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 1 день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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