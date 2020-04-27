2020-04-27T12:09:38+03:00
Общество

В Артемовском свердловские власти к 9 Мая отреставрируют сквер Победы

На работы потрачено 200 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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Свердловские власти к 9 Мая планируют закончить реставрацию сквера Победы в Артемовском – основная часть работ уже выполнена. С инициативой выступили местные жители еще в 2018 году.

Его построили еще в 1985 году, и с тех пор реконструкция в нем проводится впервые. На сегодняшний день в нем уже уложили тротуарную плитку, установили новую входную группу и обновили мемориальные плиты с именами земляков-героев.

Фото: региональный департамент информполитики

Фото: региональный департамент информполитики

- Вместо наземных плит их фамилии высекли на белом мраморе и теперь, в канун Великой Победы, новые плиты подняты на постамент и объединены в единый мемориальный комплекс, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Как только позволит погода, в сквере высадят цветы и кустарники, а также разобьют газоны. До конца июля обещают установить фонтан, скамейки и металлическое ограждение с пятиконечными звездами, а также обновить фонари. На реконструкцию сквера выделено почти 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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