2020-04-27T12:07:42+03:00
Происшествия

«Ребенок в коме»: в Екатеринбурге двухлетний малыш выпал из окна, когда его мама спала

Соседи рассказали, что мама мальчика злоупотребляет алкоголем
Евгений Стоянов
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У мальчика многочисленные травмыУ мальчика многочисленные травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу в Екатеринбурге произошла трагедия. 2-летний малыш выпал из окна пятиэтажки, в момент, когда его мама спала. Как рассказал «КП» источник в медицинских кругах, мальчик выпал из окна общежития по адресу Надеждинская,12б. Медики диагностировали у него многочисленные травмы головы, а также перелом девяти ребер, ушиб легких и открытый перелом правой плечевой кости. Сейчас ребенок находится в коме.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №10 выезжали на место происшествия. Установлено, что ранее семья на учете в ПДН не состояла, - рассказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что в отношении матери составили административный протокол по статье 5.35 КОАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

- Полиция Екатеринбурга обращается к родителям с просьбой не приучать детей к играм на подоконниках, приобрести специальные запирающие устройства на окна, которые дети не смогут открыть, и тем более не оставлять окна открытыми, надеясь на наличие противомоскитной сетки! Берегите своих детей, - призвали в полиции.

Как рассказали «КП» жители общежития, где все случилось, у женщины есть еще один ребенок – 3-летняя девочка. Женщину часто видели, употребляющей алкоголь. Также у нее дома периодически собираются шумные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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