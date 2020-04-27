2020-04-27T11:52:00+03:00
Общество

Стартовал второй этап разработки талисмана для Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Художники за три недели должны будут нарисовать своего маскота, трех лучших выберет жюри
Мария Трапезникова
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Стартовал второй этап разработки талисмана для Универсиады-2023 в ЕкатеринбургеСтартовал второй этап разработки талисмана для Универсиады-2023 в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В регионе стартовал второй этап разработки талисмана для Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Прием работ продлится три недели, после чего жюри выберет три лучших варианта.

Напомним, первым этапом стало масштабное голосование за лучшие образы. По итогам было выделено 12 самых популярных. Теперь художники должны проработать понравившийся и отправить жюри.

- Нужно быть действующим студентом любого художественного вуза России, и, начиная с 27 апреля, зарегистрироваться на сайте talisman.ekat2023.com, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Три участника, чьи работы выйдут в финал, получат по два приглашения на церемонию открытия Игр.

Работать над маскотом можно не только поодиночке, но и в группах. На исполнение дается три недели. 18 мая прием работ будет закончен. После этого жюри выберут трех финалистов, для которых мультипликаторы разработают 3D-модели, придумают им имена и личные истории. После этого образы вынесут на всенародное голосование.

Напомним, что по итогам онлайн-голосования на первом этапе были выделены следующие персонажи: бурый медведь, соболь, северный олень, волк, енотовидная собака, лось, ящерица, черный аист, кабан, лиса, Серебряное копытце и малахит. Всех их нужно будет наделить атрибутами и чертами характера: стильные очки, кепка, стартовый номер на груди или спине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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