2020-04-27T11:34:39+03:00
Общество

Сад Вайнера у Свердловской филармонии отказались признавать объектом культурного наследия

Теперь половина сквера будет отдана под строительство нового зала филармонии
Мария Трапезникова
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Теперь половина сквера будет отдана под строительство нового зала филармонииТеперь половина сквера будет отдана под строительство нового зала филармонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сад Вайнера, который располагается рядом со Свердловской филармонией, отказались признавать объектом культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован на сайте Областного управления госохраны памятников.

- Отказать во включении объекта «Сад усадьбы Баландиных – сад Общественного собрания. Сад Вайнера, в котором выступали известные артисты эстрады А. Н. Баянова, А. Н. Вертинский, А. С. Менакер, Л. О. Утесов и другие», расположенного по адресу: Екатеринбург, земельный участок в границах улиц: Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта – Клары Цеткин, обладающего признаками объекта культурного наследния, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области.

Теперь, после официального заключения, половина парка будет отдана под строительство нового зала филармонии по проекту Захи Хадид. Общественники пытались защитить сад, даже создали карту деревьев, в котором подсчитали, сколько деревьев будет уничтожено во время строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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