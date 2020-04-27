Родительский день в Екатеринбурге: верующим предложили заказать поминальную службу по WhatsApp

27 Апр 2020 2020-04-27T11:13:28+03:00

Это делается для того, чтобы избежать массового скопления людей в храмах во время коронавируса

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Всем православным верующим предложили в родительский день, который пройдет во вторник, 28 апреля, заказать поминальную службу в храмах по Интернету или телефону. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил всех православных отложить посещение кладбищ и остаться дома, чтобы избежать массового скопления людей.

В режиме самоизоляции заказать поминовение об усопшем можно онлайн, отправив письмо по WhatsApp или на электронную почту храма – все контакты указаны на официальных сайтах храмов Екатеринбурга. Вместе с письмом принято делать пожертвования – кто сколько может. Если такой возможности нет, то письмо все равно примут.

- В теме письма нужно будет обязательно указать, как поминать перечисленных в нем людей – «Об упокоении». В самом письме нужно будет перечислить имена через запятую, в родительном падеже. Фамилии, отчества, титулы и профессии писать не надо, - уточнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. – Если письмо будет написано о поминании недавно умершего человека (до 40 дней), то к имени надо будет добавить «новопреставленного», если у усопших в этот день памятная дата, то следует добавить «приснопамятных».

В новом формате уже начали работать Храм-на-Крови, Иоанно-Предтеченский собор, Вознесенский собор, Ново-Тихвинский женский монастырь и Успенский собор на ВИЗе.

ИСТОЧНИК KP.RU