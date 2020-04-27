Свердловские медики за сутки вылечили от коронавируса еще девять человек
За минувшие сутки в Свердловской области медикам удалось поставить на ноги еще девять человек, поэтому теперь в регионе официально 97 выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщил региональной оперштаб по борьбе с COVID-19.
Однако сегодня стало известно о еще 59 заболевших. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды.
- Среди заболевших также – 7 жителей других регионов России – представителей организованной группы людей, которые прибыли на Средний Урал с задокументированными отрицательными анализами на вирус, были изолированы в одном из санаториев региона, где по прибытии у них были взяты дополнительные тесты на наличие COVID-19, - рассказали в оперштабе.
Всего в регионе зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом. Состояние 17-ти пациентов оценивается как тяжелое, 73 – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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