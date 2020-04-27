2020-04-27T10:39:53+03:00
Общество

Юные хористы из Екатеринбурга на самоизоляции спели «Смуглянку»

Военную песню исполнили больше 150 воспитанников ДШИ и их преподаватели [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Больше 150 воспитанников детских школ искусств из Екатеринбурга, сидя на самоизоляции, спели песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики». Это уже второй выпуск проекта администрации Екатеринбурга. В этот раз участие в записи приняли не только ученики, но и их преподаватели.

- Песню «Смуглянка» уже поют не эстрадные вокалисты, а сводный академический хор детей среднего и старшего школьного возраста, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Произведение звучит в сопровождении сводного оркестра из 30-ти преподавателей.

Школьники Екатеринбурга спели "Смуглянку", сидя дома.Видео: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Чуть ранее мы рассказывали о первом выпуске проекта, в котором около 100 школьников и дошкольников спели «Темную ночь» под аккомпанемент джазового музыканта Дениса Галушко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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