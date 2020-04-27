Юные хористы из Екатеринбурга на самоизоляции спели «Смуглянку»
Больше 150 воспитанников детских школ искусств из Екатеринбурга, сидя на самоизоляции, спели песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики». Это уже второй выпуск проекта администрации Екатеринбурга. В этот раз участие в записи приняли не только ученики, но и их преподаватели.
- Песню «Смуглянка» уже поют не эстрадные вокалисты, а сводный академический хор детей среднего и старшего школьного возраста, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Произведение звучит в сопровождении сводного оркестра из 30-ти преподавателей.
Школьники Екатеринбурга спели "Смуглянку", сидя дома.Видео: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Чуть ранее мы рассказывали о первом выпуске проекта, в котором около 100 школьников и дошкольников спели «Темную ночь» под аккомпанемент джазового музыканта Дениса Галушко.
ИСТОЧНИК KP.RU