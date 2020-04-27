В Екатеринбурге закрыли «Курико», в котором не было специальной разметки на полу

27 Апр 2020 2020-04-27T10:21:57+03:00

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В Екатеринбурге по решению суда прикрыли магазин «Курико», в котором продавцы не соблюдали правила безопасности во время пандемии коронавируса. Владелец магазина попросту не организовал меры по усилению дезинфекционного режима.

- В магазине отсутствовала специальная разметка, а также не проводилась термометрия продавцов, реализующих товар, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Поэтому суд признал вину бизнесмена и решил закрыть магазин на 15 суток. На место приехали приставы, опломбировали и опечатали все входы и выходы в помещение. А владельца предупредили об ответственности, если он вдруг начнет работать в течение этих двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU