В Екатеринбурге закрыли «Курико», в котором не было специальной разметки на полу
В Екатеринбурге по решению суда прикрыли магазин «Курико», в котором продавцы не соблюдали правила безопасности во время пандемии коронавируса. Владелец магазина попросту не организовал меры по усилению дезинфекционного режима.
- В магазине отсутствовала специальная разметка, а также не проводилась термометрия продавцов, реализующих товар, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Поэтому суд признал вину бизнесмена и решил закрыть магазин на 15 суток. На место приехали приставы, опломбировали и опечатали все входы и выходы в помещение. А владельца предупредили об ответственности, если он вдруг начнет работать в течение этих двух недель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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