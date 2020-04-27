Энергетики Екатеринбурга починят тепломагистраль, которая обеспечивает горячей водой ГКБ №40

27 Апр 2020 2020-04-27T10:08:07+03:00

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Энергетики ЕТК начинают реконструкцию тепломагистрали М-26 по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге. Специалисты планируют полностью заменить запорную арматуру и строительную часть теплосети и модернизировать три тепловые камеры. Стоимость работ составила больше 57 миллионов рублей.

Тепломагистраль обеспечивает теплом и горячей водой часть корпусов ГКБ №40 и №6, где сейчас лежат больные с коронавирусом, а также жилые дома и здания по четной стороне улицы Бардина, промзону по улице Зоологической, Областную детскую больницу №1, микрорайон Широкой речки, госпиталь ветеранов войн, часть Ленинского района.

- В результате потребители получат надежное теплоснабжение не менее чем на 30 лет. Новый трубопровод будет защищен современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Рабочие заменят два участка трубы диаметром 500 миллиметров и общей протяженностью 1 148 метров. Во время работ вода и тепло будут подаваться по временному трубопроводу.

ИСТОЧНИК KP.RU