Уральским военкоматам перед весенним призывом выдали медицинские маски

27 Апр 2020 2020-04-27T09:53:45+03:00

В помещениях установили бесконтактные термометры и наборы средств для лично дезинфекции

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Порядка 500 военных комиссариатов в Центральном военном округе, включая и Свердловскую область, получили защитные медицинские маски для проведения весеннего призыва. Кроме того, во всех помещениях комиссариатов установили бесконтактные термометры и наборы средств для личной дезинфекции призывников.

- Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств, - уточнили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, что приемные комиссии военкоматов в Свердловской области начинают работать уже с 6 мая. Первые отправки в войска стартуют с 20 мая. В пресс-службе также уточнили, что военкоматы округа отправят в войска порядка 52 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU