Роспотребнадзор Каменска-Уральского получит новое медоборудование для выявления коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T09:24:09+03:00

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Отдел Роспотребнадзора в Каменске-Уральском получит новое медицинское оборудование - прибор ПЦР-диагностики. Он нужен для выявления различных инфекций – в том числе и коронавируса. Средства были выделены из спецсчета, сформированного СОСПП. За помощью к бизнесменам обратился глава города Алексей Шмыков.

- Аппарат ПЦР-диагностики позволяет выявить скрытые вирусы прямым способом, на 100% исключая риск ошибочного заключения. Этап работы на данном приборе дает понимание о наличии РНК вируса в пробе, - рассказали в пресс-службе СОСПП. – Наличие дополнительного амплификатора позволит значительно увеличить количество исследований, а значит увеличить количество обследованных граждан.

Стоимость нового медоборудования – три миллиона рублей. Его уже на этой неделе доставят в Каменск-Уральский.

На сегодняшний день со спецсчета бизнесменов было пожертвовано медицинским организациям порядка 13 миллионов рублей. Средства пошли на покупку аппаратов ИВЛ и средств защиты для медиков Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU