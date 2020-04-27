Роспотребнадзор Каменска-Уральского получит новое медоборудование для выявления коронавируса
Отдел Роспотребнадзора в Каменске-Уральском получит новое медицинское оборудование - прибор ПЦР-диагностики. Он нужен для выявления различных инфекций – в том числе и коронавируса. Средства были выделены из спецсчета, сформированного СОСПП. За помощью к бизнесменам обратился глава города Алексей Шмыков.
- Аппарат ПЦР-диагностики позволяет выявить скрытые вирусы прямым способом, на 100% исключая риск ошибочного заключения. Этап работы на данном приборе дает понимание о наличии РНК вируса в пробе, - рассказали в пресс-службе СОСПП. – Наличие дополнительного амплификатора позволит значительно увеличить количество исследований, а значит увеличить количество обследованных граждан.
Стоимость нового медоборудования – три миллиона рублей. Его уже на этой неделе доставят в Каменск-Уральский.
На сегодняшний день со спецсчета бизнесменов было пожертвовано медицинским организациям порядка 13 миллионов рублей. Средства пошли на покупку аппаратов ИВЛ и средств защиты для медиков Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
ИСТОЧНИК KP.RU
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