План Путина выполнен: в Свердловской области завершили развертывание коек под COVID-19

27 Апр 2020 2020-04-27T09:08:27+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о завершении развертывания коек для лечения больных коронавирусом. Об этом он заявил на окружном совещании, которое проводит уральский полпред Николай Цуканов. Напомним, такие задачи были поставлены перед всеми главами регионов Президентом РФ Владимиром Путиным.

- На сегодняшний день в Свердловской области развернуты все 2 897 коек, из них 2 028 коек (100% от плана) обеспечены кислородной подводкой, 913 коек – аппаратами ИВЛ, - отметил Куйвашев.

Для того, чтобы полностью выполнить задачи, поставленные президентом, нужно будет подключить еще порядка 100 коек к аппаратам ИВЛ. А они прибудут в столицу Урала уже завтра – напомним, их закупили глава РМК Игорь Алтушкин и глава УГМК Андрей Козицын.

Кроме того, на помощь специалистам инфекционных отделений из медучреждений региона дополнительно было командировано 108 врачей-специалистов и 272 медсестры, направлены более 170 ординаторов и студентов старших курсов УГМУ.

- Во всех медорганизациях введен особый режим работы, включающий, в частности, постоянный контроль состояния здоровья сотрудников и пациентов, - добавили в оперштабе. – При этом сохранены приемы диализных пациентов, людей с социально значимыми заболеваниями, а также нуждающихся в экстренной и неотложной медпомощи, беременных, рожениц и новорожденных.

Напомним, что на территории Свердловской области на сегодняшний день зафиксировано 395 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU