Теперь еще быстрее: посылки из Москвы в Екатеринбург будут доставлять прямым рейсом на самолете

27 Апр 2020 2020-04-27T08:45:33+03:00

Он будет летать раз в неделю

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Теперь посылки из Москвы в Екатеринбург будут доставляться прямым рейсом на специальном самолете «Почты России». Он еженедельно будет доставлять в столицу Урала порядка 14 тонн почти для жителей всей Свердловской области.

- Открытие дополнительного авиамаршрута с Москвой позволяет нам быстрее получать почту из столицы и далее по логистической цепочке распределять груз по всем уральским регионам. Стоит отметить, что на московском направлении наибольшие объемы почты. Ежедневно из Москвы мы получаем порядка 750 кг авиапочты только для жителей Свердловской области, - рассказал заместитель по логистике МР Урал «Почты России» Сергей Волегов.

Сейчас работают восемь магистральных маршрутов по доставке почты на автотранспорте из Екатеринбурга в соседние регионы Урала. Половина из них была запущена в течение последнего года. Самый протяженный почтовый маршрут проходит до Нижневартовска через Сургут – больше 1 330 километров в одну сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU