Tele2 построила виртуальный «Дом по другим правилам»

27 Апр 2020 2020-04-27T09:35:51+03:00

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Tele2 презентовала «Дом по другим правилам» 23 апреля в формате онлайн-экскурсии. В виртуальном доме можно «зайти» в кухню, гостиную, лекторий, кинозал, тренажерный зал, гараж, бар и даже бассейн и провести свободное время с пользой и с удовольствием.

Из гостиной можно отправить приглашение на свидание или вечеринку: посмотреть вместе фильм или научиться смешивать коктейли, не выходя из дома, на мастер-классе в виртуальном баре. В кухне можно приготовить блюда с шефами московских ресторанов «Горыныч», «Уголек», «Северяне», а в тренажерном зале инструкторы клуба «Комета Black» в прямом эфире проводят тренировки для гостей с разной степенью спортивной подготовки.

Виртуальные туры по Эрмитажу, курсы от Arzamas и подкасты от института «Стрелка» можно найти в лектории, а лучшие фильмы с платформы Wink доступны в кинозале. Чат в бассейне подойдет для самых общительных, а любители компьютерных игр могут принять участие в турнире по киберспорту Mobile Open Cup в игровой. Все это бесплатно для абонентов Tele2 и других операторов.

- Нам всем сегодня нужно «третье место». Первое для нас – это дом, второе – работа, и сейчас они почти у всех находятся в одном помещении. Поэтому «Дом по другим правилам» может стать своеобразной локацией, где можно отвлечься. Так как сервис абсолютно бесплатный, вам не надо думать, когда закончится подписка на кинозал, игры или онлайн-тренировки, - рассказал Артём Киракозов, руководитель департамента по операционному маркетингу и развитию промо экспертизы Tele2.

Первого мая, через неделю после официальной презентации виртуального дома, ожидается «новоселье» с секретными гостями – шумная виртуальная вечеринка пройдет в гараже «Дома по другим правилам». Программу новоселья компания пока держит в секрете, но обещает, что приглашенные артисты приятно удивят гостей.

«Дом по другим правилам» – это атмосферное диджитал-пространство с душой. Площадка может стать незаменимой для экстравертов, которым необходимо общаться с друзьями, посещать бары или слушать лекции, а также для интровертов, которым больше по душе уединенно погулять по музею или посмотреть кино.