«Уральские авиалинии» вернули домой из ОАЭ 50 свердловчан

27 Апр 2020 2020-04-27T08:44:35+03:00

Их всех отправили в обсервацию на две недели

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Накануне в Кольцово приземлился спецрейс «Уральских авиалиний», который летел из ОАЭ с посадкой в Уфе. Там часть россиян покинула борт, остальные отправились домой, на Урал. В Екатеринбург из Дубая вернулись 50 человек – 47 взрослых и трое детей.

- Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. После всех необходимых процедур прямо от трапа самолета они отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В минувшие выходные мы рассказывали, что в столицу Урала прибыл еще один спецборт, который привез из Индии 60 свердловчан. Из них 58 человек были сразу же отправлены в обсервацию под Екатеринбург. Нам удалось поговорить с одной из туристок и узнать, в каких условиях им предстоит провести две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU