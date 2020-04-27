Вытаскивали из горящего дома через окна: в Североуральске в пожаре пострадал один человек

27 Апр 2020 2020-04-27T07:14:24+03:00

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Минувшей ночью в Североуральске, что в Свердловской области, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС в 04:52 получили вызов о том, что в пятиэтажке на улице Маяковского горит квартира. На место отправили три бригады из 11 спасателей.

- На площади в восемь квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие спасатели эвакуировали из горящего дома 14 человек, из них с пятого этажа через окна, с помощью автолестницы, вытащили трех человек, включая одного ребенка. К сожалению, в результате пожара пострадал один человек – хозяин сгоревшей квартиры. Его срочно госпитализировали в больницу.

С огнем удалось справиться через 15 минут. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили в 05:11.

ИСТОЧНИК KP.RU