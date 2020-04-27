Трех человек увезли в больницу: в Екатеринбурге пьяный водитель вылетел на встречку и протаранил легковушку

27 Апр 2020 2020-04-27T06:27:07+03:00

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Минувшим вечером, около 21:00, в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель автомобиля Ford, который двигался по улице 8 Марта со стороны переулка Рижский, вылетел на встречу и протаранил иномарку Peugeot.

От сильного удара пострадал ее 36-летний водитель и два пассажира: 47-летнияя женщина, которая находилась на заднем сидении, и 33-летняя женщина, которая находилась на переднем сидении. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. С места аварии их с различными травмами госпитализировали в ГКБ Верхней Пышмы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Установлено, что машиной Ford управлял 47-летний мужчина, стаж которого составляет 27 лет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – По внешним признакам он был пьян, это подтвердилось в ходе освидетельствования. Опьянение составило 1,280 мг/л. За данное нарушение его привлекли к административной ответственности, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и Скорой помощи. Обе машины, которые получили значительные повреждения, были эвакуированы. Обстоятельства и причины ДТП будут выяснены в ходе дознания.

Госавтоинспекция Екатеринбурга еще раз напоминает, что садиться за руль пьяным категорически запрещается. За данное правонарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Кроме того, в ГИБДД напоминают о том, что следует соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без веской причины.

ИСТОЧНИК KP.RU