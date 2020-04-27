Последняя апрельская неделя в Екатеринбурге будет теплой и дождливой

27 Апр 2020 2020-04-27T06:10:26+03:00

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Первые дни последней апрельской недели в Екатеринбурге будут дождливыми, но, вместе с тем, довольно теплыми. Рассказываем, какие температуры пообещали горожанам синоптики из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 27 апреля, будет облачно с прояснениями и без осадков. Днем потеплеет до +18. Ветер южный 5-10 м/сек.

В ночь на вторник, 28 апреля, будет облачно с прояснениями, в некоторых районах может пройти небольшой дождь. Температура опустится до +5…+7, зато днем поднимется до +15.

В ночь на среду, 29 апреля, будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой дождь. Столбики термометров опустятся до +4…+6, днем поднимутся до +12. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU