Свердловские чиновники пообещали бороться с очередями, которые появились после ограничения продажи алкоголя

26 Апр 2020 2020-04-26T18:59:27+03:00

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Свердловские чиновники собираются бороться с очередями, в которые начали выстраиваться уральцы после ограничений на продажу алкоголя. Напомним, после недавнего указа губернатора Евгения Куйвашева, купить спиртное в магазинах можно только с 10 утра до 19:00. Из-за этого ближе к семи вечера во многих магазинах наблюдаются очереди.

Евгений Куйвашев напомнил, что в регионе действует особый режим, направленный на борьбу с пандемией коронавируса, и руководство торговых точек должно следить за тем, чтобы покупатели соблюдали режим социальной дистанции.

- Что касается ажиотажа в магазинах, то руководству сетей и отдельных объектов торговли я хотел бы напомнить, что требований по социальному дистанцированию и соблюдению других санитарных норм никто не отменял. Мы с такими фактами будем бороться, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram, который в последнее врем стал привычной площадкой для общения губернатора с уральцами.

Между тем, эксперты считают, что ограничения могут привести к тому, что в области увеличатся случаи употребления суррогата.

ИСТОЧНИК KP.RU