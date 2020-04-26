«Почему нельзя было готовиться к пандемии заранее?». Отвечает свердловский губернатор Евгений Куйвашев

26 Апр 2020 2020-04-26T16:12:40+03:00

Губернатор объяснил, что физически не может отвечать на все вопросы, которые ему пишут в комментариях и в личные сообщения, так как ведет свой аккаунт в свободное время, которого у него мало. Фото: Instagram Евгений Куйвашева

Глава региона заявил, что на Урале было скоплено довольно большое число масок и защитных средств

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Глава региона Евгений Куйвашев ответил на критику людей, которые считают, что на Урале были несвоевременно введены меры по противодействию новой короновирусной инфекции.

«Почему нельзя было готовиться к пандемии заранее? Когда эта болезнь была в Европе? Почему надо было обязательно дождаться случаев в РФ, вводить самоизоляцию и только сейчас строить школы по изготовлению масок, ИВЛ, искать места для больных - забирать ОММ, паллиативный хоспис?! Где вы были раньше? В январе? В феврале?». Такой вопрос задали Евгению Куйвашеву в Instagram. На вопрос глава региона ответил там же. В последнее время именно на этой площадке Куйвашев отвечает на вопросы уральцев об изменениях, связанных с введением режима самоизоляции.

- Я думаю, вы понимаете, насколько беспрецедентна эта ситуация, насколько она сложно предсказуема – не только для нашей страны, для всего мира. Это уже очевидно. Нынешний вирус, как говорят специалисты – это результат мутаций возбудителя атипичной пневмонии, которая вспыхнула на планете полтора десятка лет назад, - начал Евгений Куйвашев.

Затем губернатор позволил себе не согласиться с тем, что власти спохватились только сейчас.

- Еще до того, как COVID-19 пришел в Европу, власти начали работать на предупреждение – еще в конце января федеральным Правительством было ограничено движение через пункты пропуска в Китайскую Народную Республику, - отметил Куйвашев.

После этого, по словам губернатора, в нашей стране стартовала «инвентаризация мощностей, которыми располагает система здравоохранения».

- У нас заблаговременно был сформирован материальный резерв, куда входили и маски, и защитные костюмы, и ряд других позиций, что позволило на начальном этапе избежать острой нехватки средств индивидиуальной защиты, - заявил Евгений Куйвашев.

К сожалению, нехватка масок и защитных костюмов на Урале начала ощущаться довольно скоро. Защитные средства даже пришлось привозить несколькими самолетами из Китая, а на Урале начали экстренно открывать предприятия, изготавливающие маски.

ИСТОЧНИК KP.RU