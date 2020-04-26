«Почему нельзя было готовиться к пандемии заранее?». Отвечает свердловский губернатор Евгений Куйвашев
Глава региона Евгений Куйвашев ответил на критику людей, которые считают, что на Урале были несвоевременно введены меры по противодействию новой короновирусной инфекции.
«Почему нельзя было готовиться к пандемии заранее? Когда эта болезнь была в Европе? Почему надо было обязательно дождаться случаев в РФ, вводить самоизоляцию и только сейчас строить школы по изготовлению масок, ИВЛ, искать места для больных - забирать ОММ, паллиативный хоспис?! Где вы были раньше? В январе? В феврале?». Такой вопрос задали Евгению Куйвашеву в Instagram. На вопрос глава региона ответил там же. В последнее время именно на этой площадке Куйвашев отвечает на вопросы уральцев об изменениях, связанных с введением режима самоизоляции.
- Я думаю, вы понимаете, насколько беспрецедентна эта ситуация, насколько она сложно предсказуема – не только для нашей страны, для всего мира. Это уже очевидно. Нынешний вирус, как говорят специалисты – это результат мутаций возбудителя атипичной пневмонии, которая вспыхнула на планете полтора десятка лет назад, - начал Евгений Куйвашев.
Затем губернатор позволил себе не согласиться с тем, что власти спохватились только сейчас.
- Еще до того, как COVID-19 пришел в Европу, власти начали работать на предупреждение – еще в конце января федеральным Правительством было ограничено движение через пункты пропуска в Китайскую Народную Республику, - отметил Куйвашев.
После этого, по словам губернатора, в нашей стране стартовала «инвентаризация мощностей, которыми располагает система здравоохранения».
- У нас заблаговременно был сформирован материальный резерв, куда входили и маски, и защитные костюмы, и ряд других позиций, что позволило на начальном этапе избежать острой нехватки средств индивидиуальной защиты, - заявил Евгений Куйвашев.
К сожалению, нехватка масок и защитных костюмов на Урале начала ощущаться довольно скоро. Защитные средства даже пришлось привозить несколькими самолетами из Китая, а на Урале начали экстренно открывать предприятия, изготавливающие маски.
ИСТОЧНИК KP.RU
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