«Зафиксированы первые случаи энцефалита»: в Екатеринбурге клещи покусали 460 человек
В Екатеринбурге медики зафиксировали первые случаи клещевого боррелиоза и энцефалита. Как рассказали в мэрии, в текущем сезоне от укусов клещей пострадали уже 460 человек.
- Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призывает жителей Екатеринбурга соблюдать режим самоизоляции и не посещать места, где есть риск быть укушенным клещом, - рассказали в администрации Екатеринбурга.
В Свердловской области зафиксировано уже больше 1000 случаев укуса клещей. В 337 случаях пострадавшими оказались дети.
Медики зарегистрировали два случая клещевого боррелиоза и один случай энцефалита.
В мэрии уточнили, что обработка от клещей в столице Урала только начинается, и в связи с погодными условиями ещё не все парки, скверы, городские леса и прибрежные территории подверглись дезинфекции.
- Дело в том, что наибольший эффект от обработки против подкожных паразитов достигается при установлении сухой и солнечной погоды, - уточнили в администрации Екатеринбурга.
Всего в столице Урала планируют обработать в общей сложности 313 гектаров парков и и городских лесов. В Свердловской области планируется обработать 12200 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU