2020-04-26T11:56:38+03:00
Происшествия

«Зафиксированы первые случаи энцефалита»: в Екатеринбурге клещи покусали 460 человек

В этом году в городе от клещей обработают территорию в 313 гектаров
Евгений Стоянов
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Пока не все парки успели обработать от клещей, поэтому находиться в них опасноПока не все парки успели обработать от клещей, поэтому находиться в них опасноФото: Мария ЛЕНЦ
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В Екатеринбурге медики зафиксировали первые случаи клещевого боррелиоза и энцефалита. Как рассказали в мэрии, в текущем сезоне от укусов клещей пострадали уже 460 человек.

- Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призывает жителей Екатеринбурга соблюдать режим самоизоляции и не посещать места, где есть риск быть укушенным клещом, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

В Свердловской области зафиксировано уже больше 1000 случаев укуса клещей. В 337 случаях пострадавшими оказались дети.

Медики зарегистрировали два случая клещевого боррелиоза и один случай энцефалита.

В мэрии уточнили, что обработка от клещей в столице Урала только начинается, и в связи с погодными условиями ещё не все парки, скверы, городские леса и прибрежные территории подверглись дезинфекции.

- Дело в том, что наибольший эффект от обработки против подкожных паразитов достигается при установлении сухой и солнечной погоды, - уточнили в администрации Екатеринбурга.

Всего в столице Урала планируют обработать в общей сложности 313 гектаров парков и и городских лесов. В Свердловской области планируется обработать 12200 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Зафиксированы первые случаи энцефалита»: в Екатеринбурге клещи покусали 460 человек
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