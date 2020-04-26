Вечером в Екатеринбург доставят уральцев, «застрявших» в ОАЭ из-за коронавируса
В Екатеринбурге вечером 26 апреля ожидают прибытие самолета с россиянами, которые «застряли» в Объединённых Арабских Эмиратах. Напомним, из-за пандемии коронавируса многие страны ограничили международное воздушное сообщение.
Как говорится в сообщении Минкомсвязи, на вывозной рейс № SVR3804 Дубай - Уфа – Екатеринбург «смогут попасть ВСЕ граждане России».
Согласно расписанию онлайн-табло Кольцово, рейс «Уральских авиалиний» из ОАЭ должен приземлиться в Екатеринбурге в 22:45.
Напомним, в субботу, 25 апреля «Уральские авиалинии» доставили екатеринбуржцев из индийского Гоа. 62 пассажира прилетели в Кольцово, но сразу после прохождения таможни 58 человек увезли в обсервацию под Екатеринбургом. Эта база отдыха «Остров сокровищ» в поселке Садовый.
ИСТОЧНИК KP.RU
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