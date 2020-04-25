2020-04-25T12:13:40+03:00
Происшествия

Вынесли за 30 секунд: на Урале трое налетчиков в масках ограбили единственный на селе банкомат

Сам банкомат уже нашли в лесу, а вот грабителей еще нет
Юлия СТАЛИНА
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Грабители использовали тросс, привязанный к автомобилю. Фото: телекомпания ОТВГрабители использовали тросс, привязанный к автомобилю. Фото: телекомпания ОТВ
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Дерзкое ограбление банкомата случилось в селе Косулино в Свердловской области. В 6 утра трое неизвестных ворвались в супермаркет на улице Урожайной. Люди в масках за 30 секунд накинули на банкомат трос и уволокли его в неизвестном направлении. Грабителей сейчас ищут полицейские.

- Кража была совершена при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами. Банкомат злоумышленники увезли в неизвестном направлении вместе с хранившимися в нем денежными средствами. Точная сумма ущерба, причиненного его владельцам, сейчас устанавливается. Само устройство со следами вскрытия уже обнаружено в лесопарковой зоне. Один из местных жителей случайно его обнаружил, о чем и сообщил стражам порядка, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Банкомат «Сбербанка» был единственным в небольшом селе Косулино. Представители банка уже прокомментировали ЧП.

- Пострадавших нет. Сумма ущерба незначительная. Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий, - заявили в пресс-службе уральского отделения «Сбербанка».

В полиции отметили, что сейчас МВД проверяют всех судимых граждан.

Кража банкомата за 30 секунд в селе Косулино .Видео: телекомпания ОТВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вынесли за 30 секунд: на Урале трое налетчиков в масках ограбили единственный на селе банкомат
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