Свердловчан предупредили о штормовом ветре на выходных

25 Апр 2020 2020-04-25T11:36:04+03:00

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В Екатеринбурге и других районах Свердловской области обещают сильный ветер. Штормовое предупреждение объявили спасатели региона на 25 и 26 апреля. В выходные скорость ветра будет достигать до 23 метров в секунду.

- Главное управление МЧС России рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды. Лучше всего оставаться дома. Кроме того, рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Стоит избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, - предупреждают в МЧС по Свердловской области.

Автомобилистов также просят сократить поездки в выходные, не парковать машины возле деревьев или рекламных конструкций. Помимо этого, рекомендуют обратить внимание на требования пожарной безопасности. Во всех случаях стоит обращаться по телефону экстренных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU