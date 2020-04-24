Грабят, предлагая примерить отравленную маску: уральцев пугают очередным фейком
Уральцев пугают очередным фейком, связанным с коронавирусной инфекцией. Недостоверную информацию рассылают в соцсетях и мессенджерах. В сообщениях предупреждают об ограблениях жителей региона. Они, якобы, происходили когда «представители местных властей» проникали в квартиру, предлагая хозяину примерить отравленную защитную маску. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Информацию об ограблениях опроверг пресс-секретарь областного полицейского Главка Валерий Горелых.
- Подобных случаев на территории Среднего Урала не фиксировалось. Но это не значит, что такие сведения можно проигнорировать. Так или иначе в нашем регионе имеют место случаи различных видов мошеннических действий. Рекомендую землякам двери своего жилища незваным гостям без проверки не открывать, предлагаемые товары не приобретать, пин-коды и пароли от своих банковских карт никому не называть, - рассказал Валерий Горелых.
Также он рекомендовал при поступлении подозрительных звонков или в случае визита подозрительных личностей как можно скорее сообщать об этом по телефону 02, либо по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»