24 Апр 2020 2020-04-24T19:26:04+03:00

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На Урале будут судить женщину пытавшуюся выдать свой кредит за действия мошенников. Уралочку обвиняют в даче заведомо ложных показаний. В октябре 2019 года жительница Кушвы решила попробовать заработать деньги играя на бирже в сети. Чтобы вложить туда деньги она взяла в банке кредит на 300 тысяч рублей.

- Знаний финансовой системы и правил игры на таких ресурсах, женщине, видимо, не хватило, поэтому плачевный результат в виде потери денег не заставил себя ждать. Через месяц пришла пора платить по счетам, и банк взыскал с новоявленной «брокерши» месячный платеж по кредиту, - рассказали в МО МВД России «Кушвинский». - Поняв, что лишилась половины заработной платы, тридцатилетняя женщина обратилась в банк с претензией, что заявку на кредит она не подавала, никаких денег не получала и считает, что это действия мошенников.

Банк в претензии отказал и направил женщину в правоохранительные органы. Тогда она пошла в прокуратуру. Там, предупрежденная об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, жительница Кушвы вновь настаивала на том, что кредит она самостоятельно не оформляла и что сама является пострадавшей от действий мошенников. Прокуратура поручила разобраться в ситуации «пострадавшей» местной полиции.

Пред тем как прийти в отделение женщина удалила все смс-сообщения от банка, банковское приложение и переписку со знакомым, где он отговаривал ее от игры на бирже и оформления для этого кредита. Но полиции это не помешало выяснить, что женщина пыталась всех обмануть. Теперь жительнице Кушвы, кроме выплаты банку по договорным обязательствам грозит судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU