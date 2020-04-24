Как Чехия восстанавливается после пандемии коронавируса: опыт ресторатора из Екатеринбурга

24 Апр 2020 2020-04-24T19:07:14+03:00

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Весь мир сегодня переживает пандемию коронавируса. Но в одних странах ситуация уже улучшается и власть постепенно отменяет ограничительные меры, а где-то только готовятся выйти на плато. Также везде по-разному помогают предпринимателям и простым гражданам.

О том, как сейчас обстоят дела в столице Чехии – городе Прага, на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал ресторатор Мартин Калиш, который сегодня работает в Европе, а до этого открыл несколько ресторанов в Екатеринбурге.

Как живет Чехия после пандемии коронавируса: рассказывает ресторатор из Праги, работавший в Екатеринбурге 00:00 00:00

ПОЧТИ ВСЕ РАБОТАЕТ, ПОЧТИ ВСЕ РАБОТАЮТ

Все страшно позади, все наконец-то подходит к концу. Через неделю в Праге отменят режим ЧС, режим карантина тоже хотят снять. Чехия почти прошла этот тяжелый пять, почти все работает, почти все работают. Без туристов сегодня Прага опустели, и теперь совсем не та, что раньше.

Мартин Калиш. Фото6 предоставлено автором

ДЕНЬГИ РАЗДАЮТ ВСЕМ

С поддержкой государства все совсем неплохо. Бизнес поддерживают и словом, и делом. Государство сказало: рестораторы, отельеры, не увольняйте сотрудников, мы вам возместим 80%заработной платы. Уже возместили за март, готовим документы за апрель. Также дают беспроцентные кредиты.

Очень достойно поддерживают простых граждан. Поддержка от 15 до 50 тысяч крон, это от 500 до 5000 евро. Их раздают людям напрямую. При средней зарплате в 1,5 тысяч евро. Две тысяч евро выдают единоразово на руки тем, что задействован в ИП.

Тем, кто состоит на учете на бирже труда, выдают по 15 тысяч крон, семьи без работы получают по 25 тысяч крон.

ПРОБЛЕМЫ С АРЕНДОЙ

Есть сложности по арендным платежам. У меня три ресторана. Помещение для одного из них я арендую у коммерсанта, который пока не идет на уступки. Придется с ним немного побороться. Два помещения мы арендуем у города, там нам дали арендные каникулы.

Тех, кто не идет на уступки – единицы. На уровне государства запретили арендодателям выгонять из помещений. Ничего сложного в подаче заявки на помощь нет. Это такой же ежемесячный отчет, какие мы подаем по налогам по сотрудникам.

МИР МЕНЯЕТСЯ

Есть осторожный оптимизм, но все мы понимаем, что мир уже не будет жить, как прежде. И рынок тоже не будет прежним. Рестораны тоже будут по-другому выглядеть, начиная с того, что официанты будут работать в масках и перчатках, а столики стоить на расстоянии полутора метров друг от друга.

Без туристов будет сложно в Праге. У нас уже половина заведений закрылись навсегда. То есть еще до того, как это все закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU