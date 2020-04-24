Юлия Михалкова рассказала о своем выходе из дома во время самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T19:04:31+03:00

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Экс-участница «Уральских пельменей» рассказала подписчикам в Instagram о своем выходе из дома во время самоизоляции. Когда Юлия Михалкова вышла из дома ее сначала атаковали уличные коты, требуя внимания и еды. А затем «из-под машины выскочил микроскопический пес ванильного оттенка». Экс-пельмешка подкормила их вынесенной из дома едой. Со своими подписчиками она поделилась, что сделала вывод, что животные уже соскучились по людям за то время, пока все сидят на самоизоляции.

- За всем этим в метре от меня с упоением наблюдал непонятно откуда возникший митинг сизых голубей. Видимо, в ожидании хлебных крошек. Пришлось опять идти домой. За булочкой. Мне кажется, природа за этот месяц успела соскучиться по человеку, - написала Юлия Михалкова.

Напомним, что сейчас по всей стране действует режим самоизоляции, нарушать который можно только ради похода в магазин, аптеку, прогулки с собакой или выхода на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU