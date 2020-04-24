2020-04-24T18:44:55+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка от удара со встречным автомобилем перевернулась на крышу

Авария с участием трех машин произошла на Сибирском тракте
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге машина Hyundai Santa Fe от удара со встречным автомобилем перевернулась на крышу. Авария с участием трех машин произошла на 16-ом километре Сибирского тракта сегодня вечером. Водитель машины Lada Granta столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, который от удара отбросило на встречную полосу.

- Водитель автомашины Land Cruiser Prado допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Hyundai Santa Fe с последующим опрокидыванием автомобиля Santa Fe, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

ДТП на Сибирском тракте .Видео: Сергей, Инцидент Екатеринбург

Водителя перевернувшейся иномарки увезли в больницу с предварительным диагнозом ушиб головного мозга. На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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