2020-04-24T17:55:42+03:00
Экономика

ПСБ оформил первую ипотеку под 6% годовых в Свердловской области

Клиент купил квартиру за 2,9 миллиона рублей
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ПСБ выдал первый ипотечный кредит в Свердловской области в рамках новой программы государственного субсидирования.

Сделка прошла в Екатеринбурге, клиент приобрел квартиру стоимостью 2,9 миллиона рублей у застройщика «ТСК МОНОЛИТ» в жилом комплексе ЖК «Навигатор 2».

В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых на весь срок кредитования, если заявка на кредит будет оформлена до 15 мая. Размер первоначального взноса по программе составляет от 20%, максимальная сумма займа в Екатеринбурге и области – 3 миллиона рублей.

- Мы оперативно приступили к оформлению и выдаче кредитов по новой госпрограмме в регионе. Со своей стороны, ПСБ сделал дополнительные шаги и установил еще более низкую ставку, чем предусмотрено госпрограммой. В первые дни действия новой программы мы получили 30 заявок на общую сумму 69 миллионов рублей, что подтверждает ее востребованность в Екатеринбурге. Надеюсь, что многим нашим клиентам мы поможем улучшить жилищные условия в этом году, – рассказал Антон Сандалов, руководитель ипотечного центра ПСБ в Екатеринбурге.

- На мой взгляд, это прекрасный показатель отлаженного и четкого взаимодействия между банком и застройщиком: с момента объявления о программе до первой выдачи прошло всего 8 дней. Это, безусловно, свидетельствует о своевременности программы субсидирования процентной ставки и подтверждает тот факт, что спрос на качественное новое жилье никуда не исчез. Люди, как и прежде, хотят жить лучше, и сегодняшние внешние условия, складывающиеся в нашей стране и во всем мире, просто вносят коррективы, никак не отменяя это желание, а значит и потенциальный спрос. Меня крайне радует оперативность, которую продемонстрировали сотрудники нашей службы продаж и сотрудники ПСБ при запуске ипотечной программы с субсидированной ставкой в жизнь, – поделился Илья Енин, директор ООО СЗ «ТСК МОНОЛИТ», застройщик жилого дома «Навигатор-2».

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