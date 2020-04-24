В Екатеринбурге закроют движение по мосту у дублера Сибирского тракта
В Екатеринбурге закроют движение по мосту у дублера Сибирского тракта. Движение по путепроводу будет запрещено из-за ремонтных работ. Планируется, что они продлятся 2,5 месяца. На сайте мэрии города указано, что строители будут ремонтировать линейный объект улично-дорожной сети.
- Общество с ограниченной ответственностью «Региональное ДРСУ» закрывает движение транспорта по путепроводу на улице 40-летия Комсомола с 22 мая по 1 августа 2020 года, - рассказали в администрации города.
Строители просят екатеринбуржцев с пониманием отнестись к временным неудобствам. На время перекрытия на путепроводе установят знаки и указатели, на которые следует обратить внимание водителям, которые будут искать пути объезда. Но зная о перекрытии, лучше заранее планировать маршрут передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU