2020-04-24T17:23:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге закроют движение по мосту у дублера Сибирского тракта

Движение по путепроводу будет запрещено из-за ремонтных работ
Алина СУРИНА
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Путепровод на улице 40-летия Комсомола перекроют до первого августаПутепровод на улице 40-летия Комсомола перекроют до первого августаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге закроют движение по мосту у дублера Сибирского тракта. Движение по путепроводу будет запрещено из-за ремонтных работ. Планируется, что они продлятся 2,5 месяца. На сайте мэрии города указано, что строители будут ремонтировать линейный объект улично-дорожной сети.

- Общество с ограниченной ответственностью «Региональное ДРСУ» закрывает движение транспорта по путепроводу на улице 40-летия Комсомола с 22 мая по 1 августа 2020 года, - рассказали в администрации города.

Строители просят екатеринбуржцев с пониманием отнестись к временным неудобствам. На время перекрытия на путепроводе установят знаки и указатели, на которые следует обратить внимание водителям, которые будут искать пути объезда. Но зная о перекрытии, лучше заранее планировать маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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