Подготовку работников массовых железнодорожных профессий на СвЖД перевели в дистанционный формат

24 Апр 2020 2020-04-24T16:58:01+03:00

Обучение по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации и получения второй смежной профессии проходят более 1000 человек

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций (СвУЦПК), который занимается подготовкой квалифицированных кадров для СвЖД, временно перешел на дистанционный режим работы.

В настоящее время обучение по программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации и получения второй смежной профессии в подразделениях СвУЦПК в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми и Тюмени дистанционно проходят более 1000 человек. В новом формате ведется обучение таким массовым железнодорожным профессиям, как машинист и помощник машиниста локомотива, бригадир и монтер пути, электромонтер, сигналист, осмотрщик-ремонтник вагонов, дежурный по переезду, составитель поездов и др.

Фото: предоставлено СвЖД

За каждой группой закреплен куратор, который координирует процесс дистанционного обучения. Он создает чат в социальных сетях или мессенджерах, где информирует об изменениях в расписании и контролирует посещаемость занятий, проводит консультации, отслеживает результаты прохождения промежуточного контроля знаний обучающихся.

Преподаватели проводят онлайн-уроки из дома или из пустых аудиторий СвУЦПК, используя для этого корпоративную электронную систему дистанционного обучения или другие альтернативные платформы. Обучающиеся могут подключиться к вебинарам как с компьютера, так и с любого мобильного устройства. Кроме того, учебный материал размещается в общедоступных облачных файловых хранилищах, ссылки на него куратор выкладывает в чат. Объем образовательных программ и их наполняемость остались неизменными. Сдача зачетов и экзаменов также проводится дистанционно.

Стоит отметить, что Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций использует в работе технологии дистанционного обучения с 2017 года. Преподаватели центра уже имеют опыт создания качественного образовательного электронного контента.