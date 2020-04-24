В Свердловской области за сутки медики обследовали на коронавирус 3 778 человек

24 Апр 2020 2020-04-24T16:50:45+03:00

За все время обследовали 61 591 человек

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По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 24 апреля, за минувшие сутки специалисты в Свердловской области провели 4 046 исследования проб на коронавирус. Напомним, что тест на COVID-19 делают только тем людям у кого есть для этого показания.

- За сутки медиками обследовано 3 778 человек. Всего специалистами проведено 69758 исследований. Обследовано 61 591 человек, - рассказали в оперштабе.

За прошедшие сутки в Свердловской области зафиксировано 33 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 304 человек. За сутки медикам удалось вылечить 11 человек. За все время – 82.

ИСТОЧНИК KP.RU