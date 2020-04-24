2020-04-24T16:26:33+03:00
Общество

Выплату в пять тысяч рублей свердловские семьи с детьми получат до первого мая

Заявления на единовременное пособие предоставлять не нужно
Алина СУРИНА
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Деньги семьям с детьми поступят на счет автоматическиДеньги семьям с детьми поступят на счет автоматическиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Выплату в пять тысяч рублей свердловские семьи с детьми получат до первого мая. Об этом сегодня рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Заявления на выплату предоставлять не нужно, так как данные об этих семьях есть в соцслужбах. Деньги поступят на счета автоматически.

- Мы уже 23 апреля приняли постановление правительства о предоставлении единовременной денежной выплаты в 5 тыс. рублей, - сказал Андрей Злоказов. - Максимум до 28 апреля мы отправим в банки деньги для зачисления на расчетные счета.

Андрей Злоказов подчеркнул, что единовременную поддержку получат и те семьи, которые попадают в категорию получателей пособия до первого октября 2020 года.

Напомним, что о мерах поддержки семей на Урале на прошлой неделе рассказал Евгений Куйвашев. Единовременную выплату получат малоимущие семьи с детьми до 18 лет, многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Всего поддержку получат около 70 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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