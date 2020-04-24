2020-04-24T15:15:57+03:00
Общество

«Библионочь-2020» в Екатеринбурге переходит в режим онлайн

К акции подключились 87% библиотек региона
Мария Трапезникова
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«Библионочь-2020» в Екатеринбурге переходит в режим онлайн«Библионочь-2020» в Екатеринбурге переходит в режим онлайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Библионочь» в этом году в Екатеринбурге проведут в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Она стартует уже в субботу, 25 апреля, в 18:00 и продлится до 00:00. В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- В этом году к мероприятию подключились 87% всех библиотек области. Участникам акции станут 84 библиотеки, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Чтобы привлечь к себе посетителей, администрации библиотек решили использовать все возможные онлайн-площадки: собственные сайты, соцсети, онлайн-конференции, а также телемост. Мероприятия пройдут в разных форматах: будут и творческие встречи, и онлайн-концерты, и трансляции спектаклей, а также различные конкурсы.

Чтобы посмотреть программы всех библиотек, участвующих в акции, надо зайти на сайт «Библионочи» в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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