«Библионочь-2020» в Екатеринбурге переходит в режим онлайн

24 Апр 2020 2020-04-24T15:15:57+03:00

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«Библионочь» в этом году в Екатеринбурге проведут в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Она стартует уже в субботу, 25 апреля, в 18:00 и продлится до 00:00. В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- В этом году к мероприятию подключились 87% всех библиотек области. Участникам акции станут 84 библиотеки, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Чтобы привлечь к себе посетителей, администрации библиотек решили использовать все возможные онлайн-площадки: собственные сайты, соцсети, онлайн-конференции, а также телемост. Мероприятия пройдут в разных форматах: будут и творческие встречи, и онлайн-концерты, и трансляции спектаклей, а также различные конкурсы.

Чтобы посмотреть программы всех библиотек, участвующих в акции, надо зайти на сайт «Библионочи» в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU