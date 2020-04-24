В майские праздники на Урале обработают от коронавируса 18 тысяч домов

24 Апр 2020 2020-04-24T15:00:41+03:00

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С 1 по 11 мая в Свердловской области коммунальщики обработают от коронавируса 18,6 тысяч многоквартирных домов. Общая площадь продезинфицированного фонда составит больше 23 миллионов «квадратов».

- Усиленная обработка подъездов будет проводиться с периодичностью один раз в три дня и будет осуществляться силами управляющих компаний, с привлечением специализированных организаций. При необходимости, если в майские праздники случаи заражения будут выявлены в других территориях, на них будут распространены те же требования, – пояснил глава МинЖКХ области Николай Смирнов.

Уже сейчас подготовлены графики проведения дезинфекции – они определены и утверждены во всех городах региона. Напомним, сегодня мы писали о том, что на майских праздниках в Свердловской области планируется ввести пропускной режим. И даже рассказывали, какие города эта мера затронет, и как будут выглядеть пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU