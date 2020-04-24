2020-04-24T14:52:13+03:00
Общество

В Свердловской области 13 пансионатов и интернатов из-за коронавируса переходят на вахтовый режим работы

Сотрудники будут работать посменно в течение 14 дней
Мария Трапезникова
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Сотрудники пансионатов и интернатов будут работать посменно в течение 14 днейСотрудники пансионатов и интернатов будут работать посменно в течение 14 днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области 13 соцучреждений из-за пандемии коронавируса вынуждены перейти на вахтовый режим работы. Об этом рассказал министр соцполитики региона Андрей Злоказов. В список вошли пансионаты для престарелых и инвалидов, а также психоневрологические интернаты в Нижнем Тагиле, Серове, Екатеринбурга, Березовском, Каменске-Уральском, Билимбае и Первоуральске, а также в Камышловском и Пригородном районах.

- Суть сменного режима работы в том, что одновременно в течение 14 дней в учреждении будет находиться необходимое для непрерывного функционирования число сотрудников, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – После этого к выполнению обязанностей приступит следующая группа сотрудников.

Как отметил Злоказов, работники, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социально-бытовых, социально-медицинских и социально-психологических услуг, будут переведены «на удаленку».

Напомним, ранее Минсоцполитики сообщало, что во всех учреждениях соцобслуживания создан закрытый режим работы, а также усилены меры дезинфекции, установлено круглосуточное меднаблюдение и прекращен прием посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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