В Свердловской области 13 пансионатов и интернатов из-за коронавируса переходят на вахтовый режим работы

24 Апр 2020 2020-04-24T14:52:13+03:00

Сотрудники пансионатов и интернатов будут работать посменно в течение 14 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области 13 соцучреждений из-за пандемии коронавируса вынуждены перейти на вахтовый режим работы. Об этом рассказал министр соцполитики региона Андрей Злоказов. В список вошли пансионаты для престарелых и инвалидов, а также психоневрологические интернаты в Нижнем Тагиле, Серове, Екатеринбурга, Березовском, Каменске-Уральском, Билимбае и Первоуральске, а также в Камышловском и Пригородном районах.

- Суть сменного режима работы в том, что одновременно в течение 14 дней в учреждении будет находиться необходимое для непрерывного функционирования число сотрудников, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – После этого к выполнению обязанностей приступит следующая группа сотрудников.

Как отметил Злоказов, работники, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социально-бытовых, социально-медицинских и социально-психологических услуг, будут переведены «на удаленку».

Напомним, ранее Минсоцполитики сообщало, что во всех учреждениях соцобслуживания создан закрытый режим работы, а также усилены меры дезинфекции, установлено круглосуточное меднаблюдение и прекращен прием посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU