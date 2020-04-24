На Урале администрацию через суд заставили починить дорогу

24 Апр 2020 2020-04-24T14:36:43+03:00

На ней были выбоины и проломы

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В Реже, что в Свердловской области, прокуратура заставила местную администрацию починить дорогу. Прокуратура во время проверки заметила, что на ней имеются выбоины, проломы, отклонения в размещении канализационных люков, которые превышают нормальные работы. Все это создает угрозу безопасности дорожного движения.

- В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Режевского ГО починить дорогу в срок не позднее 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд требования удовлетворил, но администрация не согласилась с этим и пыталась оспорить решение. Однако его все равно оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU