На Урале администрацию через суд заставили починить дорогу
В Реже, что в Свердловской области, прокуратура заставила местную администрацию починить дорогу. Прокуратура во время проверки заметила, что на ней имеются выбоины, проломы, отклонения в размещении канализационных люков, которые превышают нормальные работы. Все это создает угрозу безопасности дорожного движения.
- В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Режевского ГО починить дорогу в срок не позднее 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд требования удовлетворил, но администрация не согласилась с этим и пыталась оспорить решение. Однако его все равно оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU