Зачем нужно вносить поправки в Конституцию РФ: отвечает юрист

24 Апр 2020 2020-04-24T14:04:54+03:00

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Какие изменения в Конституцию РФ нужны обществу, и почему настало время обновить главный документ страны.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал заслуженный юрист России, профессор Иван Соловьев.

- Обсуждение и критика – нормальное дело. Для этого поправки и были вынесены на всенародное обсуждение. Президент, как гарант Конституции, мог просто подписать принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон. И он еще в марте вступил бы в силу. И не было бы сейчас поля для обсуждений и споров. Но было решено иначе, - говорит Иван Соловьев.

По словам эксперта, Конституция – это каркас, на котором держится все российское законодательство.

- Проголосуют «за» - изменениям быть, получится наоборот – все останется по-старому. Поэтому не совсем понимаю, что так не устраивает? Пожалуйста, докажите людям, что поправки излишни, убедите, кто мешает? – говорит юрист.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

По мнению Ивана Соловьева, в поправках есть вещи, которые касаются всего общества. К примеру, поправка о защите исторических фактов, это позволит защитить Россию от попыток извне принизить ее усилия по сохранению мира.

- Сегодня многим скулы сводит от того, что наша страна вернула себе статус сверхдержавы и, что плевать в нашу сторону стало себе дороже – забрызгает так, что захлебнуться можно, - говорит Иван Соловьев. - Но посмотрите, что творится в Европе. Памятники советским воинам, которые, кстати, героически умирали в Польше, Чехии, Болгарии, Прибалтике не просто сносят, но и оскверняют. Поэтому и нам стоит только на миг усомниться в героизме наших предков, веками защищавших страну от врагов, и путь для искажения исторической справедливости, открыт.

ЗАЩИТА СЕМЬИ

В поправках институт брака раскрывается как союз мужчины и женщины, это стремление власти следовать традиции и не позволить разрушить этот институт.

- Есть поправки о русском языке как языке государствообразующего народа, о запрете чиновникам иметь двойное гражданство, о детях, о защите животных и окружающей среды, - говорит Иван Соловьев. – Но не все готовы к нормальному разговору, так как отдельные противники поправок не слышат своих оппонентов. И совершенно понятно, что для достижения своих целей им не зазорно будет пожертвовать и нашим суверенитетом и исторической памятью и русским языком.

ИСТОЧНИК KP.RU