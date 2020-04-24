Свердловчанам запретили въезд в Курганскую область из-за коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T13:56:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Курганской области закрыло границы со Свердловской областью из-за пандемии коронавируса. На въездах и выездах установлены посты ДПС, которые работают в круглосуточном режиме: на территории Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов. А также шесть постов ДПС на въездах в город Курган.

Кроме того, правительство региона ввело на территории особый порядок перемещения граждан и машин. Теперь тем, у кого нет местной прописки, запрещен въезд в область.

- При наличии подтверждающих документов исключение составляют водители транспортных средству, осуществляющих междугородние перевозки, а также следующие транзитом через регион, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Кроме того, граждане, исполняющие трудовые обязательства в организациях, деятельность которых не приостановлена, а также лица, прибывающие в целях лечения либо участия в похоронах.

Все остальные на территорию Курганской области не допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU