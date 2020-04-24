Свердловчанам запретили въезд в Курганскую область из-за коронавируса
Правительство Курганской области закрыло границы со Свердловской областью из-за пандемии коронавируса. На въездах и выездах установлены посты ДПС, которые работают в круглосуточном режиме: на территории Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов. А также шесть постов ДПС на въездах в город Курган.
Кроме того, правительство региона ввело на территории особый порядок перемещения граждан и машин. Теперь тем, у кого нет местной прописки, запрещен въезд в область.
- При наличии подтверждающих документов исключение составляют водители транспортных средству, осуществляющих междугородние перевозки, а также следующие транзитом через регион, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Кроме того, граждане, исполняющие трудовые обязательства в организациях, деятельность которых не приостановлена, а также лица, прибывающие в целях лечения либо участия в похоронах.
Все остальные на территорию Курганской области не допускаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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