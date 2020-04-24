На Урале многодетной матери выплатили деньги за квартиру после вмешательства прокуратуры

24 Апр 2020 2020-04-24T13:03:27+03:00

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В Невьянске, что в Свердловской области, многодетной матери, которая воспитывает ребенка-инвалида, выдали новую квартиру только после вмешательства прокуратуры. Дом, где она раньше проживала, признали аварийным и подлежащим сносу.

- Между администрацией и заявителем заключено соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд. Стороны пришли к соглашению о размере возмещения за изымаемую недвижимость в сумме около 900 тысяч, определенном на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако в установленный соглашением срок администрация не перечислила необходимую сумму. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием выплатить многодетной матери все деньги в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU