2020-04-24T12:48:56+03:00
Общество

Роспотребнадзор: большинство заболевших коронавирусом на Урале заразились в кругу семьи

В регионе официально зарегистрировано 304 случая COVID-19
Мария Трапезникова
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В регионе официально зарегистрировано 304 случая COVID-19В регионе официально зарегистрировано 304 случая COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как рассказал сегодня, 24 апреля, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских, большинство заболевших COVID-19 в регионе заразились в кругу семьи.

- Половина из 33 новых случаев коронавируса выявлены по контакту в семейных очагах. У вируса высокая контагиозность – 80-90% контактирующих в семьях заболевают, - уточнил он.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 304 случая COVID-19. Новые заболевшие – жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Полевского, Красноуфимска. При этом за все время медикам удалось вылечить 82 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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