Роспотребнадзор: большинство заболевших коронавирусом на Урале заразились в кругу семьи
Как рассказал сегодня, 24 апреля, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских, большинство заболевших COVID-19 в регионе заразились в кругу семьи.
- Половина из 33 новых случаев коронавируса выявлены по контакту в семейных очагах. У вируса высокая контагиозность – 80-90% контактирующих в семьях заболевают, - уточнил он.
Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 304 случая COVID-19. Новые заболевшие – жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхнего Дуброво, Полевского, Красноуфимска. При этом за все время медикам удалось вылечить 82 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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