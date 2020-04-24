2020-04-24T12:46:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Как будут работать кафе и рестораны после самоизоляции: отвечает Роспотребнадзор

После пандемии Россию ждет режим стабилизации
Лев ИСТОМИН
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За работой кафе будут следить внимательнееЗа работой кафе будут следить внимательнееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока в Екатеринбурге и Свердловской области из-за режима самоизоляции все кафе и рестораны закрыли свои двери для посетителей. Правда, некоторые работают на вынос и организовали доставку блюд на дом. Однако посидеть за уютным столиком и уютной обстановке можно пока исключительно дома, пишет KP.ru.

Но так будет не всегда. После режима самоизоляции последует режим стабилизации, и заведения общепита начнут постепенно открываться. Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как должны работать кафе и рестораны в первое время. Ограничения будут отменять постепенно.

На первом этапе:

Если площадь кафе меньше 50 квадратных метров, то одновременно присутствовать в нем могут только 10 посетителей. То есть работать будут пять столиков, за каждым могут поесть два человека. Расстояние между столами должно быть не меньше 1 метра. Никаких банкетов.

Посуда должна быть исключительно одноразовая.

На следующем этапе:

В кафе будут пускать не больше 20 человек одновременно. Банкеты тут предусмотрены, но всех нужно рассадить за столики по два человека.

Штатный режим:

Работает все и по обычному графику, но со строгим соблюдением всех санитарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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