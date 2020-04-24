Появление суррогата и столпотворение покупателей: чем грозит ограничение продажи алкоголя в Свердловской области
Указ Евгения Куйвашева об ограничении продажи спиртного в Свердловской области может привести к увеличению продажи нелегального алкоголя. Такое мнение озвучил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин в ходе пресс-конференции.
- Я думаю, что рынок останется стабильным, но есть вероятность, что возникнет нелегальная алкогольная продукция, - отметил Чащин.
Напомним, после указа главы региона купить спиртное теперь можно только с 10 утра до 19 часов вечера. По мнению Юрия Чащина, это может привести к тому, что ближе к семи вечера в магазинах будет фиксироваться всплеск покупателей, которые будут стараться успеть закупиться спиртным.
- Естественно, это порождает определенные риски, так как идет скопление людей на одной торговой площади, - отметил представитель Росалкогольрегулирования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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