Появление суррогата и столпотворение покупателей: чем грозит ограничение продажи алкоголя в Свердловской области

24 Апр 2020 2020-04-24T12:51:58+03:00

О рисках рассказал руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин

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Указ Евгения Куйвашева об ограничении продажи спиртного в Свердловской области может привести к увеличению продажи нелегального алкоголя. Такое мнение озвучил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин в ходе пресс-конференции.

- Я думаю, что рынок останется стабильным, но есть вероятность, что возникнет нелегальная алкогольная продукция, - отметил Чащин.

Напомним, после указа главы региона купить спиртное теперь можно только с 10 утра до 19 часов вечера. По мнению Юрия Чащина, это может привести к тому, что ближе к семи вечера в магазинах будет фиксироваться всплеск покупателей, которые будут стараться успеть закупиться спиртным.

- Естественно, это порождает определенные риски, так как идет скопление людей на одной торговой площади, - отметил представитель Росалкогольрегулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU