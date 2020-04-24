24 Апр 2020 2020-04-24T12:37:57+03:00

В больницу №23 в Екатеринбурге не будут пускать посетителей к тем, кто находится на лечении Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В горбольнице №23 в Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 24 апреля, вводят ограничения на посещения. Теперь в ней временно прекращают принимать горожан без направлений на госпитализацию и без показания в приемный покой. Такие меры касаются не только больных, но и родственников тех, кто находится на лечении.

- Это вынужденная мера для больницы для сохранения «чистой зоны» и обеспечения безопасности пациентов, которые уже находятся на лечении, а также персонала больницы, - рассказала пресс-секретарь Горздрава Екатерина Макашина.

В случае, если в больнице зафиксируют любую инфекцию, ее придется закрыть на карантин и прервать лечение пациентов. Сотрудники больницы №23 просят всех горожан с пониманием и терпением отнестись к таким ограничениям.

Чуть ранее губернатор Куйвашев рассказал, что сразу в восьми больницах Свердловской области зафиксированы заражения коронавирусом. Большая часть из них – в Екатеринбурге, включая ЦГКБ №1, где произошла вспышка COVID-19, и Уральский институт кардиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU